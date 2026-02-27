Citazione dal film Se mi lasci ti cancello di Mary

Mary

Resta aggiornato sulle frasi dei film Iscriviti alla NEWSLETTER

Commenta

Se mi lasci ti cancello: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Mary e scopri di più sul film:

Breve trama del film

[da Wikipedia]

Joel Barish e Clementine Kruczynski si incontrano per la prima volta sulla spiaggia di Montauk, New York, e si innamorano in poco tempo. Dopo due anni di una turbolenta relazione finiscono per lasciarsi. Clementine si rivolge alla clinica Lacuna Inc., diretta dal Dottor Howard Mierzwiak, il quale è in grado di cancellare ricordi specifici dalla mente di una persona. Clementine decide di far cancellare Joel dalla sua mente, eliminando così tutti i ricordi collegati alla loro storia d'amore.



Quando Joel il giorno dopo la cerca per...Leggi di più

Frasi di attori o personalità celebri correlate al film

Altri film da cui sono tratte celebri frasi e dialoghi