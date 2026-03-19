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Citazione dal film Cars - Motori ruggenti di Saetta McQueen
[Nel camion in attesa che inizi la gara con cui si apre il film]
Ecco, ci siamo... Concentrati... Velocità, sono pura velocità. Un vincitore, 42 perdenti: i perdenti io me li mangio a colazione. Colazione? Forse avrei dovuto fare colazione, ora mi sentirei meglio... No no no, resta concentrato... Velocità... Sono più che veloce. Sono più che rapido, sono una saetta!
Ecco, ci siamo... Concentrati... Velocità, sono pura velocità. Un vincitore, 42 perdenti: i perdenti io me li mangio a colazione. Colazione? Forse avrei dovuto fare colazione, ora mi sentirei meglio... No no no, resta concentrato... Velocità... Sono più che veloce. Sono più che rapido, sono una saetta!
Saetta McQueen
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Breve trama del film
[da Wikipedia]
Saetta McQueen è una giovane, ambiziosa e arrogante auto da corsa che partecipa per la sua prima volta alla "Piston Cup", prestigioso campionato automobilistico degli Stati Uniti, il cui sogno è di vincere questo campionato da esordiente (sarebbe la prima volta che accade questo nella storia del campionato) e avere la sponsorizzazione Dinoco. Si è rivelato una nuova promessa del campionato, e i suoi più diretti rivali (in testa a pari punti) sono "The King", pluricampione dalla grande esperienza ormai alla sua ultima stagione, e...Leggi di più
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