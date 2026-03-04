Aforismi
Citazione dal film Cars - Motori ruggenti di Luigi

Una vera Ferrari.
Questo è il giorno più spettacolare della mia vita.

Dal film

Cars - Motori ruggenti
Luigi

Cars - Motori ruggenti: approfondimenti

Breve trama del film

[da Wikipedia]
Saetta McQueen è una giovane, ambiziosa e arrogante auto da corsa che partecipa per la sua prima volta alla "Piston Cup", prestigioso campionato automobilistico degli Stati Uniti, il cui sogno è di vincere questo campionato da esordiente (sarebbe la prima volta che accade questo nella storia del campionato) e avere la sponsorizzazione Dinoco. Si è rivelato una nuova promessa del campionato, e i suoi più diretti rivali (in testa a pari punti) sono "The King", pluricampione dalla grande esperienza ormai alla sua ultima stagione, e...Leggi di più

