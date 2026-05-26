Cristina continua la sua ricerca, sicura soltanto di quello che non vuole.

Voce fuoricampo

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Vicky Cristina Barcelona: approfondimenti

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Breve trama del film

[da Wikipedia]

Due giovani turiste statunitensi, Vicky e Cristina, si trovano a Barcellona per l'estate. Una sera, ad una mostra d'arte, intravedono il pittore spagnolo Juan Antonio, che incontrano anche la sera stessa in un ristorante. Qui l'uomo si fa avanti e propone alle due ragazze di trascorrere con lui un fine settimana a Oviedo, bevendo, mangiando e facendo l'amore. Vicky, con forte riluttanza e antipatia verso l'artista, rifiuta per l'imminente matrimonio con Doug, mentre Cristina accetta e riesce a convincere l'amica a partire per...Leggi di più

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