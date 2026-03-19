Citazione dal film John Q di John Q. Archibald

John Q. Archibald

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John Q: approfondimenti

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Breve trama del film

[da Wikipedia]

John è un lavoratore che per la crisi economica passa un brutto periodo, la macchina della moglie gli viene tolta dalla banca, tuttavia la famiglia continua ad essere serena e felice. Ma durante una partita di baseball, il figlio Michael viene colto da un malore improvviso.



Gli viene diagnosticata una insufficienza cardiaca, le soluzioni proposte dalla clinica sono il trapianto di cuore oppure la possibilità di aspettare che Michael si spenga piano piano. Il trapianto di cuore viene inizialmente sconsigliato perché potrebbe essere...Leggi di più

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