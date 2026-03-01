Aforismi
Citazione dal film Limitless di Eddie Morra

Una pillola al mattino, e quello che potevo fare non aveva limiti.

Dal film

Limitless
Eddie Morra

Limitless: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Eddie Morra (ruolo interpretato da Bradley Cooper) e scopri di più sul film:

Breve trama del film

[da Wikipedia]
Eddie Morra è un giovane scrittore newyorkese in profonda crisi.

A peggiorare il suo stato di prostrazione giunge l'abbandono da parte della fidanzata.

Il casuale incontro con l'ex cognato è però destinato a cambiargli la vita.

Gli viene proposto di provare un farmaco sperimentale nootropo, l'NZT-48, in grado di sbloccare e amplificare le potenzialità della propria mente. E l'effetto è davvero sorprendente: Eddie scopre di sapere cose che nemmeno ricordava, è brillante, apprende e mette in pratica tutto, ha successo con le...Leggi di più

Non è ottimismo. E' che davvero non ho tempo per l'infelicita.

‐ Anonimo ‐

