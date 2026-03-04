DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Dialogo dal film Collateral
Max: Perchè non mi ammazzi e ti cerchi un altro tassista?
Vincent: Tu sei forte, siamo insieme stasera, destini incrociati, coincidenze cosmiche...
Max: Oh, quante cavolate!
Vincent: Ah, sparo cavolate? Tu sei il monumento alla cazzata! Ti sei perfino convinto della cazzata che io uccido i cattivi, che elimino la spazzatura...
Max: Beh, l'hai detto tu!
Vincent: E mi credi, Max?
Max: Cosa hanno fatto?
Vincent: Che ne so io? Hanno tutti lo sguardo da testimoni d'accusa per me. Ecco, probabilmente hanno qualche grave imputazione federale oppure non vogliono assolutamente averne.
Max: Questo è il motivo?
Vincent: Certo, è così non c'è una ragione, non c'è una buona o una cattiva ragione per vivere o morire.
Max: Allora tu cosa sei?
Vincent: Indifferente! Seguimi... Milioni di galassie di centinaia di milioni di stelle e un puntino che vaga nello spazio... Siamo noi persi per sempre! Lo sbirro, tu, io, chi se ne accorge?
Max: Ma cos'hai nel cervello?
Vincent: Nel senso?
Max: Se qualcuno ti puntasse una pistola alla testa e ti chiedesse dimmi che cosa sta provando quest'uomo, quali sono i suoi sentimenti oppure ti faccio secco. Cosa lo spinge? Che cos'ha in testa? Ecco tu non saresti in grado di rispondere. Dovrebbero ammazzarti perchè a te non interessa sapere che cosa gli altri pensano. Sei squallido, fratello, davvero squallido! Cioè, ma chi sei? Uno di quegli sbandati cresciuti in istituto? Ti batte qualcosa dentro? Ciò che, ciò che normalmente fa parte della natura umana in te... non c'è! Perchè non mi hai ancora ammazzato?
Collateral: approfondimenti
Breve trama del film
Los Angeles. Max, un autista di taxi, dopo aver accompagnato il procuratore distrettuale Annie e aver fissato un appuntamento con lei, viene ingaggiato da un passeggero di nome Vincent affinché lo porti in giro tutta la notte in cambio di un lauto compenso.
Max all'inizio accetta ma dopo aver scoperto che Vincent è un sicario,ingaggiato con il compito di uccidere nell'arco della notte cinque testimoni collegati ad un'inchiesta su un gruppo di narcotrafficanti, viene preso in ostaggio dal killer e diventa involontariamente suo...Leggi di più
