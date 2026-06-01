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Citazione dal film Rivelazioni di uno psichiatra sul mondo perverso del sesso di Notizia di cronaca riportata nei titoli di testa
Notizia di cronaca riportata nei titoli di testa
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Breve trama del film
[da Wikipedia]
Il dottor Froodman è un noto psichiatra esperto in aberrazioni sessuali e tiene un corso dedicato seguito da un gruppo di giovani allievi. Il corso dibatte sulle tipiche forme di perversioni sessuali che imperversano nella società moderna. Traendo spunto da fatti e avvenimenti riportati nelle cronache vengono descritte le principali forme di devianze sessuali: zooerastia, ninfomania, necrofilia, feticismo, gerontofilia. Coinvolti emotivamente dalle spiegazioni del luminare anche gli allievi forniranno descrizioni dettagliate sulle...Leggi di più