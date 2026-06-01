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Citazione dal film Rivelazioni di uno psichiatra sul mondo perverso del sesso di Notizia di cronaca riportata nei titoli di testa

Il sadico amante delle vecchie signore. Un caso senza precedenti negli annali della criminologia. Sono dieci fino ad oggi le vecchiette brutalizzate e strangolate dal misterioso maniaco. La più giovane aveva 68 anni, la più anziana 88.

Dal film

Rivelazioni di uno psichiatra sul mondo perverso del sesso
Notizia di cronaca riportata nei titoli di testa

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Breve trama del film

[da Wikipedia]
Il dottor Froodman è un noto psichiatra esperto in aberrazioni sessuali e tiene un corso dedicato seguito da un gruppo di giovani allievi. Il corso dibatte sulle tipiche forme di perversioni sessuali che imperversano nella società moderna. Traendo spunto da fatti e avvenimenti riportati nelle cronache vengono descritte le principali forme di devianze sessuali: zooerastia, ninfomania, necrofilia, feticismo, gerontofilia. Coinvolti emotivamente dalle spiegazioni del luminare anche gli allievi forniranno descrizioni dettagliate sulle...Leggi di più

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Solo coloro che tentano l'assurdo raggiungeranno l'impossibile.

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Maurits Escher

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