Citazione dal film Rivelazioni di uno psichiatra sul mondo perverso del sesso di Notizia di cronaca riportata nei titoli di testa

Notizia di cronaca riportata nei titoli di testa

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Rivelazioni di uno psichiatra sul mondo perverso del sesso: approfondimenti

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Breve trama del film

[da Wikipedia]

Il dottor Froodman è un noto psichiatra esperto in aberrazioni sessuali e tiene un corso dedicato seguito da un gruppo di giovani allievi. Il corso dibatte sulle tipiche forme di perversioni sessuali che imperversano nella società moderna. Traendo spunto da fatti e avvenimenti riportati nelle cronache vengono descritte le principali forme di devianze sessuali: zooerastia, ninfomania, necrofilia, feticismo, gerontofilia. Coinvolti emotivamente dalle spiegazioni del luminare anche gli allievi forniranno descrizioni dettagliate sulle...Leggi di più

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