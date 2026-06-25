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Frasi del film Snatch - Lo strappo
- Tony Pallottola al Dente : E così... tu ovviamente sei il grande cazzone, e loro due ai tuoi fianchi sono le tue palle. Ci sono due tipi di palle: palle quadrate e toste... e poi le palline mosce da finocchio.
Vedi, i cazzoni vanno dritti e ci vedono chiaro, ma non sono intelligenti. Sentono odore di passera... e vogliono mettersi a giocare. E tu credevi di aver fiutato una bella passera, e ti sei tirato dietro anche quelle due palline mosce da finocchio per divertimento. Però hai fregato in pieno i tuoi compagni: non c'è passera qui, solo sifilide. Rimpiangerete di non essere nati donne. Da bravo cazzone... se ci pensi ti ammosci; cominci a rattrappirti e le tue palline si rattrappiscono assieme a te. Il fatto che ci sia replica sul fianco delle vostre pistole... e che invece ci sia desert eagle... punto cinque zero... sul fianco della mia... dovrebbe precipitare... di colpo te e le tue palle, nel tuo buco nero. Andate... a farvi fottere.
- Mickey : Ti piacciono i coni [cani]?
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- Vincent : Tu hai la stronzaggine nel sangue!
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