Citazione dal film Giustizia privata di Jonas

Beatrix: Che cos'è la tecnica dell'esplosione del cuore con cinque colpi delle dita?



Bill: Semplicemente la mossa più letale di tutte le arti marziali. Lui [Pai Mei] ti colpisce con la punta delle dita e comprime cinque punti diversi del tuo corpo. E poi... ti lascia andar via. Ma appena hai fatto cinque passi, il tuo cuore esplode all'interno del corpo: e tu cadi a terra, morto.



Beatrix: E te l'ha insegnata?



Bill: No, lui non insegna a nessuno la tecnica dell'esplosione del cuore con cinque colpi delle dita.