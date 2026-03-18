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Citazione dal film Man on Fire - Il fuoco della vendetta di Creasy

Il perdono è una cosa tra loro e Dio, io provvedo ad organizzare l'incontro.

Dal film

Man on Fire - Il fuoco della vendetta
Creasy

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Breve trama del film

[da Wikipedia]
A Città del Messico, i sequestri di persone ai danni di ricche famiglie sono all'ordine del giorno. Le Guardie del corpo sono uno standard per la maggior parte delle famiglie agiate e Samuel Ramos ha bisogno di assumere una guardia del corpo per proteggere la sua figlioletta di nove anni, Pita. Un ex agente della CIA in pensione, che ora fornisce servizi di scorta di sicurezza a dirigenti, Paul Rayburn, apprende che Ramos ha bisogno di una guardia del corpo a breve termine, così gli raccomanda il suo vecchio amico della CIA, John...Leggi di più

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