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Citazione dal film Iron Man di Tony Stark

La verità è che... io sono Iron Man.

Dal film

Iron Man
Tony Stark

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Breve trama del film

[da Wikipedia]
Il miliardario Tony Stark è a capo delle Stark Industries, nota azienda americana produttrice ed esportatrice di armi. Stark si reca in una base militare statunitense in Afghanistan, per fare una dimostrazione all'esercito degli Stati Uniti d'America su un suo nuovo missile, il Jericho. Dopo l'esposizione, Stark si mette in viaggio verso l'aeroporto della base, dove avrebbe dovuto imbarcarsi sul suo jet privato per fare ritorno in America, ma durante il tragitto alcuni terroristi lo rapiscono, attaccando duramente il suo convoglio....Leggi di più

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