Aforismi
Citazione dal film Attila flagello di Dio di Attila

A come atrocità,
doppia T come terremoto e traggedia,
I come ira di Dio,
L come lago di sancue
e A come "adesso vengo e ti sfascio le corna"!
[Attila fa lo spelling del suo nome a un centurione romano]

Dal film

Attila flagello di Dio
Attila

[da Wikipedia]
Nelle campagne dell'attuale Segrate vive una tribù di barbari guidati dal Re Ardarico e il suo infedele sottoposto Fetuffo (Mauro Di Francesco). Il villaggio viene saccheggiato dai Romani mentre gli uomini sono a caccia; i romani rubano il cibo, le donne e il bestiame dei barbari. Quando Ardarico torna al villaggio e scopre l'accaduto (passi per cibo e donne, ma "li cavalli no!!!") decide di andare a Roma per riprendersi il maltolto. Ardarico parte per la sua guerra con una decina di uomini non rendendosi conto della potenza e...

