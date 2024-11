Quando tentarono di uccidermi, fosti tu a tradirmi. E m'hai spezzato il cuore.

Michael Corleone

Temi correlati

Il padrino - Parte II: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Michael Corleone (ruolo interpretato da Al Pacino) e scopri di più sul film:

Breve trama del film

[da Wikipedia]

1901, Corleone: il piccolo Vito Andolini assiste impotente al massacro della propria famiglia da parte del boss mafioso Don Ciccio. Per salvarlo viene fatto emigrare a New York, dove per una svista anagrafica il suo cognome viene convertito in Corleone, essendo stato scambiato con il nome della sua città natale, e lavora onestamente presso il negozio di alimentari del Sig. Abbandando.



A un anno dal suo matrimonio con Carmela e dalla nascita del suo primogenito, Sonny, Vito viene licenziato in favore del nipote di Don Fanucci,...Leggi di più

