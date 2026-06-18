A volte, all'improvviso il passato ti ritorna addosso, che tu lo voglia o no. È sciocco.

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Citazione dal film Il miglio verde di Paul Edgecombe
Paul Edgecombe
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Breve trama del film
[da Wikipedia]
Un giorno del 1999, in Louisiana, l'anziano Paul Edgecombe, da alcuni anni ospite presso una casa di riposo, durante la visione del film Cappello a cilindro, scoppia a piangere e, accompagnato dall'amica Elaine in una stanza, inizia a raccontarle la storia dell'anno in cui conobbe John Coffey.
Nel 1935 Paul lavorava nel braccio della morte del carcere di Cold Mountain, chiamato il Miglio verde perché il percorso verso la sedia elettrica, lultimo miglio che i condannati a morte percorreranno, è caratterizzato da una pavimentazione...Leggi di più
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