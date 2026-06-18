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Citazione dal film Il miglio verde di Paul Edgecombe

A volte, all'improvviso il passato ti ritorna addosso, che tu lo voglia o no. È sciocco.

Dal film

Il miglio verde
Paul Edgecombe

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Breve trama del film

[da Wikipedia]
Un giorno del 1999, in Louisiana, l'anziano Paul Edgecombe, da alcuni anni ospite presso una casa di riposo, durante la visione del film Cappello a cilindro, scoppia a piangere e, accompagnato dall'amica Elaine in una stanza, inizia a raccontarle la storia dell'anno in cui conobbe John Coffey.

Nel 1935 Paul lavorava nel braccio della morte del carcere di Cold Mountain, chiamato il Miglio verde perché il percorso verso la sedia elettrica, lultimo miglio che i condannati a morte percorreranno, è caratterizzato da una pavimentazione...Leggi di più

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La vita è una questione di equilibrio. Sii gentile, ma non lasciarti sfruttare. Fidati, ma non farti ingannare. Accontentati, ma non smettere mai di migliorarti.

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Buddha

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