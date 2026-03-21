Citazione dal film La vita è meravigliosa di Zuzu

Zuzu

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Breve trama del film

[da Wikipedia]

George Bailey è un giovane onesto, desideroso di avventure e di viaggi, che per una serie di eventi si troverà a dedicare il suo tempo al servizio del prossimo. Nato a Bedford Falls, una piccola cittadina di provincia, è costretto a restarvi tutta la vita rinunciando alle sue aspirazioni. Deve infatti assecondare il desiderio affettivo della moglie e gestire con lo zio paterno Billy la modesta cooperativa di risparmio (la Bailey Costruzioni e Mutui) fondata dal padre Peter. La vigilia di Natale, suo zio Billy, incaricato di versare...Leggi di più

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