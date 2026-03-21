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Citazione dal film La vita è meravigliosa di Zuzu

Guarda papà, guarda. La maestra dice che quando suona una campana un angelo mette le ali. [al padre George]

Dal film

La vita è meravigliosa
Zuzu

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Breve trama del film

[da Wikipedia]
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