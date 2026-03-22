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Dialogo dal film Toy Story - Il mondo dei giocattoli

Woody: ... Come sarebbe? Tu credi veramente di essere Buzz Lightyear? Ah ah ah! Ma io credevo che tu stessi facendo la scena! Ehi, ragazzi, guardate! Vi presento il VERO Buzz Lightyear!

Buzz Lightyear: Mi prendi in giro, o sbaglio?

Woody: Oh no, no. No, no, no, no, no. Buzz, guarda, un alieno!

Buzz: Dove?!

Woody: Ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah!

Dal film

Toy Story - Il mondo dei giocattoli

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Breve trama del film

[da Wikipedia]
Il film inizia nel momento in cui il bambino Andy sta giocando con i suoi giocattoli, quando manca una settimana al trasloco della sua famiglia. Dopo essersi divertito nella sua cameretta, corre in salotto con il suo giocattolo preferito, Woody, un pupazzo cowboy in vecchio stile. Andy, in seguito, parla con sua madre dei preparativi per la propria festa di compleanno (anticipata di una settimana per farla prima del trasloco) e va a rimettere Woody sul letto della cameretta; dopo che il bambino se ne è andato, lo sceriffo prende vita...Leggi di più

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