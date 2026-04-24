Roba da matti, devo mettermi in macchina per andare a lavoro anche di sabato, tutta questa strada!

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Toy Story 2 - Woody e Buzz alla riscossa: approfondimenti

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Breve trama del film

[da Wikipedia]

Woody, il giocattolo preferito di Andy, deve partire insieme al suo padrone per un campo estivo a tema western, ma il bambino, giocando prima della partenza, strappa il braccio destro dello sceriffo per errore. Lasciato su uno scaffale della cameretta in mezzo alla polvere e ai giocattoli non più usati, Woody pensa tristemente che, ora che ha un braccio quasi strappato, verrà messo da parte per sempre. A conferma dei suoi timori sullo scaffale incontra Wheezy, un pinguino giocattolo a cui da tempo si era rotto il fischietto, mai...Leggi di più

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