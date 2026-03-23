Incipit del film All'ovest niente di nuovo

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All'ovest niente di nuovo: approfondimenti

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Breve trama del film

[da Wikipedia]

Siamo nel 1916. In un piccolo villaggio tedesco, il professore di liceo Kantorek esalta gli ideali bellici e patriottici e convince i propri allievi ad arruolarsi (tranne un giovane chiamato Giuseppe Behn, persuaso poi dai suoi compagni), ma il loro entusiasmo scema immediatamente all'eseguire, durante l'addestramento, gli ordini del sottufficiale Himmelstoss, che con i suoi modi ed il carattere austero educherà i ragazzi alla vera realtà del fronte, ben diversa dalla retorica del professore.

I soldati vengono poi assegnati ad...Leggi di più

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