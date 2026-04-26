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Dialogo dal film Cowboy Bebop: il film

Faye: Qual è il tuo piano Vincent?

Vincent: Voglio mettere fine a tutto. I festeggiamenti per il giorno di Halloween stanno per cominciare, ma questa volta sarò io ad andare di porta in porta a fare scherzetti. Le nanomacchine viaggieranno da una persona all' altra senza che nessuno possa fermarle, finché non avranno contagiato tutti gli abitanti del mondo.

Faye: Tu vuoi far affondare il mondo intero insieme a te. Ma perché? Tutto questo è pazzesco.

Vincent: Ne sei convinta? Esiste veramente un confine preciso che separa la saggezza dalla pazzia? Oppure si confondono l'una nelle spire dell' altra al più piccolo volgere degli eventi? Temo che presto anche tu scoprirai che il mondo stesso è completamente pazzo.

Dal film

Cowboy Bebop: il film

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Breve trama del film

[da Wikipedia]
Marte, anno 2071. Alla vigilia di Halloween un gruppo di terroristi dirotta un camion sull'autostrada vicina ad Alba City, facendo fuoriuscire da esso un virus che uccide oltre 500 persone; tale virus è stato realizzato su Marte. Il governo, venuto a sapere dell'incidente, decide di stanziare 300 milioni di woolongs per chiunque riesca a catturare l'autore del micidiale progetto criminale. L'uomo si scoprirà poi essere Vincent Volaju, un veterano del conflitto avvenuto su Titano molti anni prima dato dalle fonti ufficiali per...Leggi di più

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