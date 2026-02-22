Aforismi
Accedi

Non ancora registrato? Registrati

DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.

Citazione dal film Tartarughe Ninja II - Il segreto di Ooze di Splinter

[Punisce Leonardo e Raffaello facendogli fare capovolte] Ah, tutta questa energia sprecata... Non dimenticate: un vero ninja eccelle in ogni cosa... Primeggia nel suo ambiente e primeggia con sé stesso. Concentrate il vostro pensiero sul luogo dove dobbiamo andare e lasciate Shredder nella tomba.

Dal film

Tartarughe Ninja II - Il segreto di Ooze
Splinter

Resta aggiornato sulle frasi dei film

Iscriviti alla NEWSLETTER

Temi correlati

Questa frase è presente in:

Commenta

Tartarughe Ninja II - Il segreto di Ooze: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Splinter e scopri di più sul film:

Frasi del film Tartarughe Ninja II - Il segreto di Ooze Trama e dati sul film Locandina e poster Film di Michael Pressman Tartarughe Ninja II - Il segreto di Ooze su Amazon

Breve trama del film

[da Wikipedia]
Il film riprende dagli eventi finali della pellicola precedente. Le Tartarughe Ninja e il loro maestro Splinter si sono trasferiti nella casa della reporter April O'Neil, loro amica umana e hanno stretto amicizia con Keno, un ragazzo che consegna le pizze a domicilio. Intanto i membri rimasti del Clan del Piede si sono radunati in una discarica, nella quale Tatsu, il braccio destro del loro ex-leader Shredder intende diventare il nuovo capo. Improvvisamente però il temibile Shredder risorge dai rifiuti, sopravvissuto allo scontro...Leggi di più

Altri film da cui sono tratte celebri frasi e dialoghi

Commenta questa citazione dal film. La tua opinione è importante!

Condividi una bella frase

Se non ti perdi, non trovi strade nuove.

Fabio Volo

Fabio Volo

L'attesa del piacere è essa stessa il piacere.

L'attesa del piacere è essa stessa il piacere.

Gotthold Ephraim Lessing

Gotthold Ephraim Lessing

Ricevi LE FRASI PIÙ BELLE via e-mail