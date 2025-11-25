Aforismi
Citazione dal film Catwoman di Catwoman

Il giorno in cui sono morta è stato il giorno in cui ho cominciato a vivere.

Dal film

Catwoman
Catwoman

Catwoman: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Catwoman e scopri di più sul film:

Frasi del film Catwoman Trama e dati sul film Locandina e poster Film di Pitof Catwoman su Amazon

Breve trama del film

[da Wikipedia]
Patience Phillips è una donna come molte altre dal carattere introverso e remissivo che lavora come disegnatrice di bozzetti per un'azienda di cosmetici. Viene incaricata di disegnare la sua prima campagna grafica per il lancio di un'innovativa crema di bellezza, la Beau-line. Costretta dal disguido di un corriere a recarsi una sera dal suo capo George Hedare ai laboratori della ditta per la consegna del progetto, viene a sapere grazie a un colloquio tra un certo Slavinsky e lo stesso Hedare, che la crema miracolosa in realtà, se non...Leggi di più

