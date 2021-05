Sei bello da fare schifo. [Guardandosi in una vetrina]

John McClane

Die Hard - Vivere o morire: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a John McClane (ruolo interpretato da Bruce Willis) e scopri di più sul film:

Breve trama del film

[da Wikipedia]

Il detective John McClane viene incaricato di trovare un giovane pirata informatico, Matthew Farrell, ricercato dalla polizia che sta indagando sulla morte di alcuni hacker. Farrell, che senza rendersi conto delle conseguenze, ha collaborato al progetto che alcuni terroristi stanno per mettere in atto, scampa per merito di McClane ad un attentato.



Nel frattempo un attacco informatico su vasta scala mette in stato di crisi l'intera nazione americana. Dopo aver salvato il giovane hacker, McClane lo porta dal capo dell'FBI di...leggi di più

