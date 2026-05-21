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Dialogo dal film L'allenatore nel pallone
[Il presidente convoca Canà prima dell'ultima partita di campionato, decisiva per la salvezza]
Presidente Borlotti: Perdere e perderemo!
Canà: Non ho afferreto, scusi.
Borlotti: Lei ha capito benissimo. Perdere e perderemo!
Canà: Ma scusi, ma perché? Dobbiamo vincere.
Borlotti: Si è mai chiesto perché io ho scelto proprio lei per allenare la Longobarda? Per le sue doti? Buca tasi. Bocca taci. Canà, mi guardi negli occhi e apra le orecchie: io lo ho ingaggiato perché avevo bisogno di qualcuno che mi rimandasse subito la squadra in serie B. Ma lo sa quanto mi costa una squadra in serie A?
Canà: Certo che lei è bravo presidente. Lei non lo sa la pugnalata che mi sta dando in questo momento.
Borlotti: Canà, io le voglio bene, ma domenica dobbiamo assolutamente perdere e lei me lo deve giurare.
Canà: Questo mai!
Borlotti: E io la caccio via subito! Se invece lei seguirà le mie indicazioni, ecco qui il contratto per la prossima stagione, con ingaggio raddoppiato, già firmato da me.
Canà: E che cosa dovrei fare io?
Borlotti: In primis togliere di squadra Aristoteles, che è quello che ci può fare vincere.
Canà: E in secundis?
Borlotti: Ci ho già pensato io... E no, questo glielo darò domenica sera dopo la partita. Canà la vedo strano, come si sente?
Canà: Come uno che ha mangiato una tonnellata e mezza di merda. Pesante da digerire, sa?
Presidente Borlotti: Perdere e perderemo!
Canà: Non ho afferreto, scusi.
Borlotti: Lei ha capito benissimo. Perdere e perderemo!
Canà: Ma scusi, ma perché? Dobbiamo vincere.
Borlotti: Si è mai chiesto perché io ho scelto proprio lei per allenare la Longobarda? Per le sue doti? Buca tasi. Bocca taci. Canà, mi guardi negli occhi e apra le orecchie: io lo ho ingaggiato perché avevo bisogno di qualcuno che mi rimandasse subito la squadra in serie B. Ma lo sa quanto mi costa una squadra in serie A?
Canà: Certo che lei è bravo presidente. Lei non lo sa la pugnalata che mi sta dando in questo momento.
Borlotti: Canà, io le voglio bene, ma domenica dobbiamo assolutamente perdere e lei me lo deve giurare.
Canà: Questo mai!
Borlotti: E io la caccio via subito! Se invece lei seguirà le mie indicazioni, ecco qui il contratto per la prossima stagione, con ingaggio raddoppiato, già firmato da me.
Canà: E che cosa dovrei fare io?
Borlotti: In primis togliere di squadra Aristoteles, che è quello che ci può fare vincere.
Canà: E in secundis?
Borlotti: Ci ho già pensato io... E no, questo glielo darò domenica sera dopo la partita. Canà la vedo strano, come si sente?
Canà: Come uno che ha mangiato una tonnellata e mezza di merda. Pesante da digerire, sa?
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Breve trama del film
[da Wikipedia]
Oronzo Canà è un mediocre allenatore di calcio soprannominato la Iena del Tavoliere o Vate della Daunia, con esperienze in Serie B nelle società Bari, Brescia, Cavese, Foggia, Pescara, Sambenedettese e Parma. Canà spera un giorno di allenare una squadra di Serie A e s'ispira al "barone" Nils Liedholm, del quale ammira la freddezza, la flemma e le capacità tattiche. La grande occasione arriva quando il Commendatore Borlotti, presidente della Società Sportiva Longobarda, lo ingaggia per guidare la sua squadra neopromossa nella massima...Leggi di più
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