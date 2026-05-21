Aforismi
Accedi

Non ancora registrato? Registrati

DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.

Dialogo dal film L'allenatore nel pallone

[Il presidente convoca Canà prima dell'ultima partita di campionato, decisiva per la salvezza]

Presidente Borlotti: Perdere e perderemo!

Canà: Non ho afferreto, scusi.

Borlotti: Lei ha capito benissimo. Perdere e perderemo!

Canà: Ma scusi, ma perché? Dobbiamo vincere.

Borlotti: Si è mai chiesto perché io ho scelto proprio lei per allenare la Longobarda? Per le sue doti? Buca tasi. Bocca taci. Canà, mi guardi negli occhi e apra le orecchie: io lo ho ingaggiato perché avevo bisogno di qualcuno che mi rimandasse subito la squadra in serie B. Ma lo sa quanto mi costa una squadra in serie A?

Canà: Certo che lei è bravo presidente. Lei non lo sa la pugnalata che mi sta dando in questo momento.

Borlotti: Canà, io le voglio bene, ma domenica dobbiamo assolutamente perdere e lei me lo deve giurare.

Canà: Questo mai!

Borlotti: E io la caccio via subito! Se invece lei seguirà le mie indicazioni, ecco qui il contratto per la prossima stagione, con ingaggio raddoppiato, già firmato da me.

Canà: E che cosa dovrei fare io?

Borlotti: In primis togliere di squadra Aristoteles, che è quello che ci può fare vincere.

Canà: E in secundis?

Borlotti: Ci ho già pensato io... E no, questo glielo darò domenica sera dopo la partita. Canà la vedo strano, come si sente?

Canà: Come uno che ha mangiato una tonnellata e mezza di merda. Pesante da digerire, sa?

Dal film

L'allenatore nel pallone

Resta aggiornato sulle frasi dei film

Iscriviti alla NEWSLETTER

Temi correlati

Questa frase è presente in:

Commenta

L'allenatore nel pallone: approfondimenti

Leggi altri dialoghi, frasi celebri e curiosità tratte dal film L'allenatore nel pallone:

Frasi del film L'allenatore nel pallone Trama e dati sul film Locandina e poster Film di Sergio Martino L'allenatore nel pallone su Amazon

Breve trama del film

[da Wikipedia]
Oronzo Canà è un mediocre allenatore di calcio soprannominato la Iena del Tavoliere o Vate della Daunia, con esperienze in Serie B nelle società Bari, Brescia, Cavese, Foggia, Pescara, Sambenedettese e Parma. Canà spera un giorno di allenare una squadra di Serie A e s'ispira al "barone" Nils Liedholm, del quale ammira la freddezza, la flemma e le capacità tattiche. La grande occasione arriva quando il Commendatore Borlotti, presidente della Società Sportiva Longobarda, lo ingaggia per guidare la sua squadra neopromossa nella massima...Leggi di più

Frasi di attori o personalità celebri correlate al film

Nando Martellini Nando Martellini
Francesco Graziani Francesco Graziani
Aldo Biscardi Aldo Biscardi
Carlo Ancelotti Carlo Ancelotti
Lino Banfi Lino Banfi

Altri film da cui sono tratte celebri frasi e dialoghi

Scrivi un commento. La tua opinione è importante!

Condividi una bella frase

L'ignorante parla a vanvera. | L'intelligente parla poco. | 'O fesso parla sempre.

Totò

Totò

Ama di cuore le persone con cui il destino ti ha unito.

Ama di cuore le persone con cui il destino ti ha unito.

Marco Aurelio

Marco Aurelio

Ricevi LE FRASI PIÙ BELLE via e-mail