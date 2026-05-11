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Frasi del film Gli uccelli
- Annie Hayworth : Signora Bundy: Lei cosa crede che volessero, Miss...
Melania: ...Daniels. Che volessero assalire i ragazzi.
Signora Bundy: E a che scopo?
Melania: Per ucciderli.
Signora Bundy: Perché?
Melania: Non lo so il perché.
Signora Bundy: Io non credo. Gli uccelli abitano questo pianeta sin dal periodo archeopterico, da oltre centoquaranta milioni di anni. Non le sembra strano che abbiano aspettato tanto per cominciare una... una guerra contro l'umanità?
- Annie Hayworth : Anzi, io sono un libro aperto, direi. O meglio, un libro chiuso.
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Frasi e dialoghi dal filmIn elenco: 33 • Pagina: 1 di 4
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