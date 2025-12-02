Aforismi
Citazione dal film Gli uccelli di Signora Bundy

Gli uccelli non sono aggressivi, signorina. Sono il simbolo della gentilezza.

Dal film

Gli uccelli
Signora Bundy

Breve trama del film

[da Wikipedia]
In un negozio di animali a San Francisco s'incontrano l'avvocato Mitch Brenner e la ricca e giovane Melania Daniels, figlia dell'editore di uno fra i maggiori giornali della città.

Melania è indispettita perché, pur avendola riconosciuta, il giovanotto finge di scambiarla per la commessa e le si rivolge per informazioni su una coppia di inseparabili da donare alla sorellina Cathy per il compleanno. Melania in un primo momento sta al gioco e gli dice che il negozio non ha al momento tali pappagallini, se vuole ci sono dei

