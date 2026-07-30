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Frasi del film Hellboy

Frasi e dialoghi dal film

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L'ignorante parla a vanvera. | L'intelligente parla poco. | 'O fesso parla sempre.

Totò

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Tutti coloro che dimenticano il loro passato sono condannati a riviverlo.

Tutti coloro che dimenticano il loro passato sono condannati a riviverlo.

Primo Levi

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