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Frasi del film Hellboy
- Trevor Broom : Che cos'è che fa dell'uomo un uomo? Le sue origini? Il modo d'inizio delle cose? O è qualcos'altro? Qualcosa di difficile da descrivere. Per me cominciò tutto nel 1944. Missione segreta al largo delle coste Scozzesi. I Nazisti erano disperati. Combinando scienza e magia nera intendevano invertire l'andamento della Guerra. Io avevo 28 anni ed ero già consulente del presidente Roosevelt per le questioni paranormali. Non avrei mai immaginato che gli avvenimenti di quella notte avrebbero non solo influenzato il corso della storia. Ma cambiato la mia vita. Per sempre.
- Rasputin:[Hellboy non risponde ai suoi comandi] Credimi, ho vissuto abbastanza a lungo per sapere che non una lacrima verrà versata per questo mondo!
John Myers: Puoi scegliere. Tuo padre te lo concesse!
Rasputin: No! Non puoi! Aprila! Fallo! [Invece Hellboy si spezza le corna mandando in fumo gli Ogru Jahad e tutto il rito] No! No! Ma che cosa hai fatto?!
Hellboy: [Lo infilza allo stomaco con un corno] Ho scelto!
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- Trevor Broom: 1937 Hitler entra nella società di Thule, un gruppo di aristocratici tedeschi ossesionati dall'occulto. 1938 egli acquista la Lancia di Longino, quella che trafisse il costato di Cristo, chi la possiede diventa invincibile; la potenza di Hitler si decuplica! 1943 il presidente Roosevelt decide di combatterla e nasce l'Ufficio ricerca e difesa paranormale. 1958 la guerra occulta giunge finalmente a conclusione con la morte di Hitler.
John Myers: 1945, vorrà dire. Hitler morì nel '45!
Trevor Broom: [Sorridendo] Dice davvero?
- Liz Sherman: Ciao.
Hellboy: ...Ciao.
Liz Sherman: Io vengo a Mosca se tu intendi andarci.
Hellboy: Ci vado ma... Ho qualcosa da dire. Io lo capisco quello che non ti piace di me. Sul serio. Quello che sono, ti fa sentire un tantino fuori posto là fuori.
Liz Sherman: Red, io non ho...
Hellboy: Senti... Io non sono come Myers. Lui ti fa sentire a posto. Per me va bene, certo... [Indicando il volto] Vorrei tanto fare qualcosa per ... questo, ma non posso. Però ti prometto due cose. Uno: sarò sempre così bello. Due: non rinuncerò mai a te. Mai.
Frasi e dialoghi dal filmIn elenco: 51 • Pagina: 1 di 6
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