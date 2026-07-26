Aforismi
Accedi

Non ancora registrato? Registrati

DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.

Frasi del film I migliori anni della nostra vita

Frasi e dialoghi dal film

In elenco: 4

Vedi anche

Trama e dati Film di William Wyler Questo film su Amazon

Altri film

Hai visto questo film? Scrivilo qui:

Condividi una bella frase

– Giochiamo a nascondino? | – Sì, ma se ti trovo ti bacio. | – Va bene. Se non mi trovi, sono dietro la porta.

– Giochiamo a nascondino? – Sì, ma se ti trovo ti bacio. – Va bene. Se non mi trovi, sono dietro la porta.

‐ Anonimo ‐

Ricevi LE FRASI PIÙ BELLE via e-mail