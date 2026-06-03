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Frasi del film I ricordi di Abbey
- Andrew Crocker-Harris : Hai ottenuto esattamente quello che ti meriti, niente di meno e certamente niente di più.
- Andrew Crocker-Harris : [Parlando della moglie]
Noi siamo stati incompatibili fin dal primo momento, anche se nessuno dei due se n'è accorto a quel tempo. [...] Entrambi cercavamo amore ma di diverso genere. Mondi separati, modi separati. Perciò in fondo non è poi tanto tragico o anormale, è solo il problema di una moglie insoddisfatta e di un marito inadeguato.
- Andrew Crocker-Harris : Io sono mortificato, sono mortificato perché mi sono meritato l'epiteto: "Hitler della prima liceo". Sono mortificato perché ho mancato di darvi quello che è vostro diritto, domandare a me in quanto vostro maestro, comprensione, incoraggiamento, umanità. Ho degradato la vocazione più nobile che un uomo possa seguire: la cura e la formazione dei giovani. Quando sono arrivato in questa scuola ero ancora convinto che io avessi la vocazione di insegnare, sapevo quello che volevo fare, ciononostante non l'ho mai fatto. Non posso invocare scuse, io ho fallito e miseramente fallito, posso solo sperare che troverete nel vostro cuore, voi e gli innumerevoli altri che vi hanno preceduto la capacità di perdonarmi per avervi abbandonato. Non troverò facile riuscire a perdonare me stesso. È tutto.