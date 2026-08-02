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Frasi del film Il medico della mutua
- Amelia Bui: Lei mi capisce, non sono più giovanissima, vorrei giocarmi bene quelle poche carte che mi restano.
Dott. Tersilli: Amelia, lei ha ancora una gran quantità di carte...
Amelia Bui: Non mi faccio illusioni, Guido.
Dott. Tersilli: Amelia!
Amelia Bui: Cosa c'è?
Dott. Tersilli: Amelia, mi fai girare la testa.
Amelia Bui: Non sono più una ragazzina, Guido.
Dott. Tersilli: E che vuol dire? Scommetto che non sei cambiata da quando eri ragazza.
Amelia Bui: È vero, ero solo un po' più magra...Che fai!?
Dott. Tersilli: Io ti mordo!
Amelia Bui: Non ora, Guido, non posso, lasciami pensare.
Dott. Tersilli: Pensa ai mutuati, un bel capitale, sai.
- La prostituta: Posso fuma'?
Dott. Tersilli: Prego. Anzi, guardi, gliene offro una io.
La prostituta: Ah, grazie.
Dott. Tersilli: Benché come medico non dovrei.
La prostituta: Lei crede davvero che il fumo faccia male?
Dott. Tersilli: E ci credo sì. Tutto fa male, signorina. La vita fa male.
La prostituta: A chi lo dice...