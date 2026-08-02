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Frasi del film Il pistolero dell'Ave Maria
Frasi e dialoghi dal filmIn elenco: 1
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‐ Vito Nicassio ‐
Un bel giorno tutto avrà un senso. Quindi, per il momento, non farti deprimere dalla confusione, sorridi attraverso le lacrime e cerca di comprendere che tutto ciò che succede ha una ragione.
‐ Paulo Coelho ‐
Commento a una citazione di Jack London
Per dover studiare 19 ore al giorno credo che uno abbia o un problema di memorizzazone o di aprendimento, oppure lascia tutto per gli ultimi cinque minuti.... Leggi di più
Commento a una poesia di Giuseppe Ungaretti
È pace nel corpo e nell'anima, è assaporare l'anteprima del paradiso (come gli uomini se lo immaginano) Leggi di più
Commento a una frase di Voltaire
È vero, ciò che può essere classificato come balordaggine non può essere motivo per non venire perdonato, ma ciò che oltrepassa tale classifica anche... Leggi di più
Commento a una frase di Michelangelo Antonioni
Avrebbe dovuto essere così: il cinema... un modo diverso di educare... ma i più hanno svenduto questo valore per gli incassi... Leggi di più
Commento a una frase di Enzo Biagi
Cara Giusy, io sono sempre stata del parere che il mondo rimane ai giovani ed é su di loro che dobbiamo riporre tutta la nostra attenzione. Purtroppo,... Leggi di più
Commento a una frase di Leon Battista Alberti
I topi sono oggi gli uomini ignoranti. Non si affidano alla Scienza e ai suoi risultati e Studi secolari. Vedi ad es. TRUMP, j MAGA, CHI CREDE NEL NULLA... Leggi di più
Commento a una frase di Leon Battista Alberti
Scienza unico forte alleato per Omo Sapiens. Topi e ignoranti sono i nemici. Ad es. I negazionisti dei vaccini, del clima. Uomini cechi e malvagi non... Leggi di più
Commento a una frase di Leon Battista Alberti
.... e la vera cultura, oggi, ha fatto la stessa fine:. .. è stata "rosa dai topi". SIC !!! Leggi di più