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Frasi del film Il promontorio della paura

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Non esiste una strada verso la felicità. La felicità è la strada.

Confucio

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Il successo ascolta solo l'applauso. È sordo a tutto il resto.

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Elias Canetti

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