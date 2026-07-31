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Frasi del film Il promontorio della paura
- Max Cady: Avanti... spara, tanto non me ne importa niente.
Sam Bowden: No... no... te la caveresti troppo facilmente. Troppo alla svelta. È un'idea tua, ti ricordi?! Beh io sì. No... non voglio che ci lasci la pelle. Voglio che tu rimanga vivo. Tu sei robusto, Cady. Guarirai presto e vivrai a lungo... ma in galera! Ecco dove finirai... e ci resterai per sempre! E questa volta... per tutta la vita! E batterai la testa al muro! Conterai i giorni... i mesi, gli anni... le ore, fino a quando creperai!