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Frasi del film L'ululato
- Eddie Quist [irrompe rubando il fucile a Chris]: Cosa fai qui?
Chris Halloran: Eddie?!
Eddie Quist: Tu mi conosci, e io non ti conosco. Come può essere?
Chris Halloran: Dov'è lei?
Eddie Quist: "Lei" chi? Di chi parli?
Chris Halloran: Dov'è Terri!?
Eddie Quist: Heh... è giù, nel grande capanno nel bosco. Il dottor Waggner le ha preparato una bella cerimonia, ora è felice. Heh... Come tutti noi!
Chris Halloran: Cosa le avete fatto? [dal registratore ode le sue ultime urla terrorizzate prima di essere uccisa]
Eddie Quist: Senti che voce sexy... Mi piacciono le donne con la voce sexy! Ha ha ha... Sì! Senti come urla!
Chris Halloran: L'avete uccisa!
Eddie Quist: Le abbiamo dato una nuova vita, semmai. Un gran dono. Tieni, prendi! [restituisce il fucile a Chris] E ora spara. Avanti, sparami al petto! Sono immortale! [inizia a trasformarsi di nuovo, ma Chris spara uccidendolo definitivamente con le pallottole d'argento]
- Lew Landers : Un furioso incendio sta divorando i boschi a nordovest della città. Secondo i pompieri, le fiamme si sono sviluppate da una località detta la "Colonia", una comunità sperimentale fondata da uno dei più affermati cultori di psicologia, il dottor George Waggner. [...] Dalle prime notizie, risulta che molti cadaveri sono stati ritrovati nell'interno e nell'esterno della colonia, bruciati e irriconoscibili. Si fanno paragoni con il terribile spettacolo della Guyana che ricorderete.[2]
- Karen White : Buonasera. Dal giorno che nasciamo dobbiamo combattere una battaglia, una lotta tra quello che c'è di gentile nella nostra natura e quello che c'è di selvaggio. Dalla vittoria del bene dipende tutta l'umanità. Il bene è il vero dono che ci differenzia dagli animali. Questo discorso può sembrare normale come l'aria che respiriamo, eppure, signori, non lo è. E Dio ci aiuti per quello che sto per dire... Esistono gruppi di persone, esseri che vivono tra noi... che non sono uomini né animali, ma qualcosa di mezzo tra d'uno e dell'altro! Sono quei casi in cui la natura animale ha avuto il sopravvento! Sì, il male ha vinto! So cosa voi pensate, perché anch'io la pensavo come voi. Ma la leggenda è una realtà e io ve ne darò la prova, affinché possiate credermi... Dovrete credermi! [Lancia un urlo e si trasforma in licantropo]
- George Waggner: È sciocco aver paura dei sogni.
Karen White: Sì, capisco, tutto quello che ricordo è che io apro quella porta, che ne esco urlando, e che Bill e i poliziotti mi vengono incontro. Non so che cos'è accaduto nella cabina, e poi... c'è molto sangue su di me non riesco a immaginare chi possa averlo perso.
George Waggner: Di quello che è successo nella cabina non riesci a ricordare nulla?
Karen White: No... no, niente. Solo le immagini di un film!
George Waggner: Come sta Bill?
Karen White: Bene, con me è molto caro. Allora, mi dica dottore, sono pazza per caso?
George Waggner: Sì, completamente! [ridono]
Karen White: Penso anch'io!
George Waggner: Comunque ti consiglio una casa di cura che ho vicino al mare.
Karen White: Una casa di cura?
George Waggner: Sì, certo. Ma, ehm, non è una clinica con dottori e infermieri, è solo una specie di pensione in mezzo al bosco, un posto dove ci si può ricaricare le batterie. Un mese di riposo e tornerai ad essere quella di sempre!
Karen White: E non dovrò seguire nessuna cura?
George Waggner: No, no, terapie di gruppo o cose del genere non servono a niente! Hai subito un forte shock, in un paio di settimane ricorderai di nuovo tutto.
-
- Karen White: Io non so se voglio ricordare, Bill.
Bill Neill: Come?
Karen White: Il dottore ha detto che una volta ricordato quello che è successo non avrò più paura. Ma io non ne sono sicura.
Bill Neill: Comunque un po' di riposo ti farà bene. Non credi anche tu?
Karen White: Spero che ci sia della gente simpatica...
- Karen White [giocando a tennis]: Ma che vergogna, tutte le palle dalla mia parte!
Sam Newfield: Quello che le serve, signora, è un buon cane da riporto!
Donna: Ciao, Sam!
Sam Newfield: Salve! Il dottore m'ha detto per telefono che stanotte avete avuto problemi con un coyote. Ehi, lei è in televisione!
Karen White: Esatto!
Donna: Sam, ti presento Karen White, lo sceriffo Sam Newfield.
Sam Newfield: Leito, molto lieto!
Karen White: Piacere ci conoscerla.
Sam Newfield: Guardo sempre i suoi programmi! La trovo molto più carina di Robert De Niro![3] [ridono]