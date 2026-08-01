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Frasi del film La battaglia dei giganti

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Ti amo terribilmente, | se sbocciasse un fiore ogni volta che ti penso, | ogni deserto ne sarebbe pieno… | Potrei dimenticarmi di respirare ma non di pensare a te. | Il grande amore non si può vedere né toccare, si può sentire solo con il cuore. | L'amore non dà...

Ti amo terribilmente, se sbocciasse un fiore ogni volta che ti penso, ogni deserto ne sarebbe pieno… Potrei dimenticarmi di respirare ma non di pensare a te. Il grande amore non si può vedere né toccare, si può sentire solo con il cuore. L'amore non dà nulla se non sé stesso, non coglie nulla se non da sé stesso. L'amore non possiede né è posseduto: l'amore basta all'amore.

Kahlil Gibran

Kahlil Gibran

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