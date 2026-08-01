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Frasi del film La battaglia dei giganti
- Voce narrante : Dicembre 1944. Le armate inglesi ed americane erano alle soglie della vittoria. Disseminati attraverso mezza Europa, gli alleati stavano consolidando le loro forze per l'assalto finale contro la Germania. L'ottava armata di Montgomery era al nord, la terza di Patton a sud. Al centro, su un fronte di circa centocinquanta chilometri, erano dislocate alcune divisioni americane sparute e male equipaggiate. Per essa la guerra sembrava già vinta, la realtà invece era diversa.