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Frasi del film La meteora infernale
- Grattacieli viventi di pietra tuonano per tutta la Terra! ...schiacciando tutto ciò che si staglia sul loro cammino! Vedrete: una meteora incandescente sfrecciare dallo spazio profondo! Vedrete: persone tramutate in pietra! Vedrete: mostri che si nutrono di acqua!
[Living skyscrapers of stone thundering across the earth! ...crushing all that stand in their path! See: a fiery meteor hurtle from outer space! See: people turned to stone! See: the monsters feeding upon water!]
- Narratore : Da tempi immemorabili la Terra è bombardata da misteriosi corpi astrali: frammenti dell'universo infinito attraversano la nostra atmosfera in un'invasione che non ha fine. Sono le meteore, le stelle cadenti tanto care ai cuori dei nostri poeti. Delle migliaia che si dirigono verso la Terra, moltissime vengono distrutte da una grande fiammata appena penetrano negli strati d'aria che la circondano. Solo una piccola percentuale di esse sopravvive e di queste la maggior parte cade nelle acque che ricoprono due terzi del nostro pianeta. Tuttavia, fin dalla notte dei tempi, qualche meteora colpisce la crosta terrestre aprendovi immensi crateri, crateri d'ogni forma, cercati e studiati dagli specialisti perché in essi si cela un segreto scientifico d'inestimabile importanza. Le meteore possono giungere in qualsiasi momento di qualsiasi giorno da pianeti appartenenti a costellazioni la cui luce morente è troppo lontana per essere vista da noi. Esse giungono dall'infinito, arcano segno di vita dalle illimitate vastità dello spazio. La loro natura è sconosciuta, il loro segreto inesplorato. Esse giacciono inerti nella notte e aspettano...
[voce fuori campo]
-
- Ben [riferito ai frammenti di roccia]: Strana, vero?
Martin: Già. Come si chiama?
Ben: E chi lo sa. Non riesco neanche a capire che roba sia!
Martin: Da dove viene?
Ben: Dalla vecchia strada di San Angelo. Ce n'è una quantità laggiù.
Martin: Forse sarà lava.
Ben: No, non direi, da vicino se ne vedono gli strati. Non ce l'hanno mai mostrata all'Università.
Martin: Be', o avete ragione oppure a quelle lezioni dormivate.
Ben: Già. È probabile che sia un qualsiasi aggregato, qualcosa di semplice ma poco conosciuto. Strano davvero. Io ci trovo qualcosa di misterioso. E voi?
Martin: Il deserto è una miniera di cose misteriose. Guardate quelle saline, laggiù, dove un tempo c'era un oceano. Un giorno l'oceano scoprì che il centro di un deserto era un posto molto sciocco per un oceano, allora si prosciugò e si ritirò.
Ben: Sì, ma senza quell'oceano oggi lì non ci sarebbe una miniera di sale, senza di che non ci sarebbe neanche una città.
Martin: E allora guardate me.
Ben: Voi?
Martin: Anch'io sono fuori luogo qui, sono un estraneo. A San Angelo occorre un giornalista come a quel deserto occorre un altro pugno di sale. Che cosa ci sta a fare un giornalista come me in un posto come questo dove non succede mai niente che possa interessare il pubblico? Non so... forse dovrei fare il geologo come voi e Dave, eh? È ormai tanto che sto fra queste rocce che se facessi un corso d'aggiornamento... chissà... scommetto che sarei in gamba.
Ben: Ecco, può darsi che abbia trovato qualcosa di nuovo e che possiate scrivere un articolo di risonanza mondiale.
Martin: Dubito che esista qualcosa di nuovo, Ben. Ci sono cose non abbiamo ancora capito, ma niente che sia veramente nuovo.
- Reynolds: Ho chiamato l'Istituto di Ricerche Mediche. Spedirò loro, domattina, il corpo di Ben.
Dan: Perché, dottore?
Reynolds: Forse loro potranno spiegare cosa gli è capitato, io non ci riesco. Al principio credevo si trattasse di una forma di scleroderma, un totale irrigidimento della pelle, ma è l'intero corpo: organi, pelle, masse muscolari – ogni cosa! – che si è come mutata in solida pietra.
Dave: E non avete trovato proprio nulla?
Reynolds: Che ne spieghi le cause?
Dave: Sì.
Reynolds: Niente, David. Non si sa dove iniziare, non è come se fosse stato malato, con dei sintomi... Uno studente potrebbe dirvi esattamente quanto vi posso dire io. Ci vuole uno specialista per dire di più, mi spiace.
- Dave: Hai visto il laboratorio? Ogni cosa ridotta in pezzi, un mucchio di rovine.
Dan: È stata un'esplosione, vero?
Reynolds: Se c'è stata, non ha nulla a che fare con la morte di Ben: non vi sono tracce di ustioni sul suo corpo. né segni di esplosioni o di scoppi di nessun genere... ma può essere avvenuto prima, o anche dopo.
Dave: Non credo che ci siano state esplosioni.
Martin: A cosa vuoi arrivare?
Dave: Guarda questa: era sparsa in tutto l'ufficio, ma io non so cosa sia.
Martin: Be', è la roccia che, come ti ho detto, Ben ha portato ieri sera... o una uguale...
Dave: Sì, ma tu ne hai visto un solo pezzo!
Martin: Già...
Dan: Ehi, un momento, il laboratorio ne era pieno, ce n'erano centinaia di libbre... Come ci sono entrate?