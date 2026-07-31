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Frasi del film Sfida nell'Alta Sierra

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Col tempo apprendi l'importanza salvifica di lasciare andare tutto. | Cose, case, paure, persone.

Emin Hersh

Una donna che pensa, fa paura. | Una donna che fa quello che pensa, terrorizza.

Una donna che pensa, fa paura. Una donna che fa quello che pensa, terrorizza.

‐ Anonimo ‐

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