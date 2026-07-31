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Frasi del film Sfida nell'Alta Sierra
- Joshua Knudsen : Ti ringraziamo, o Signore, per il cibo che ci hai concesso. Insegna ai tuoi figli a esserti grati della tua bontà, e fa' che non si allontanino dalla retta via e non debbano subire la tua collera e la tua punizione. Benedici, o Signore, noi e i nostri ospiti, e perdona loro gli spregevoli motivi che li hanno condotti fin qui. Amen.
- Giudice Tolliver : Un buon matrimonio è come un paradiso in terra. Sì, è come un animale che è difficile da trovare e quasi impossibile da tenere. Perché, vedete, le persone cambiano, è questo che dovete ricordare sempre: le persone cambiano. La felicità di un matrimonio non si misura in principio, ma più tardi, e allora è dura.
- Steve: Comunque, quando fui in grado di reggermi ancora in piedi, mi resi conto che Staniford mi aveva insegnato il valore del rispetto per sé stessi.
Gil: E qual è questo valore sul mercato?
Steve: Zero per alcuni. Ma parecchio per me. Anche se non ne ho conservato molto di rispetto per me stesso in questi ultimi anni di lavoro: barista, facchino, guardacavalli e via dicendo. Niente di cui vantarsi. Ma adesso che comincio a ricuperarne un po', ho intenzione di non perderlo più.