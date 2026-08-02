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Frasi del film Sherlock Holmes: notti di terrore
- Sherlock Holmes : Tutte le prove indiziarie sono congetture, ma sono spesso giuste.
- Dott. Murray : Grazie allo squartatore, grazie a questo feroce assassino, sì, grazie a lui, il mondo si è accorto di Whitechapel. E io vi dico questo: non sono i delitti commessi da un pazzo che il mondo trova orrendi, no, ma quelli provocati dalla miseria, i delitti della miseria, i delitti della fame. A Whitechapel, dove si ode solo il pianto degli affamati e il lamento dei malati. Per anni abbiamo tentato di far pubblicare qualcosa sui giornali per denunciare ciò che accade qui. Sono andato io stesso a pregare i direttori col cappello in mano. "Non fa notizia", dicevao. Be', ora fa notizia. Un uomo ci ha fatto diventare notizia.
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- Sherlock Holmes : Non vi è un comportamento abituale nel cervello di un pazzo.
- Mycroft Holmes : Dovevo capire che c'era una sola persona capace di risolvere questo problema. Io stesso! Dovevo occuparmene io! Dovevo abbandonare le trattative con l'Etiopia, rifiutare di discutere il prestito alla Nigeria. Dovevo concentrarmi su... Per l'amor del cielo, smettila di segare su quell'infernale strumento! Un triste giorno quando la mamma te lo regalò, un triste giorno per lei, un triste giorno per te, un triste giorno per tutti!