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Frasi del film Spider-Man 2

Frasi e dialoghi dal film

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– Cosa fai nel tempo libero? | – Stalkero. | – AH AH, io di solito o esco con gli amici o vado al parco. | – Lo so.

– Cosa fai nel tempo libero? – Stalkero. – AH AH, io di solito o esco con gli amici o vado al parco. – Lo so.

‐ Anonimo ‐

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