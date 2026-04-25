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Frasi del film Spider-Man 2
- Mary Jane : Falli secchi, tigre! [a Peter Parker/Spider-Man]
- Zia May : Io penso che ci sia un eroe in tutti noi, che ci mantiene onesti, ci da forza, ci rende nobili... E alla fine ci permette di morire con dignità anche se a volte dobbiamo mostrare carattere e rinunciare alle cose che desideriamo di più, anche i nostri sogni... Spiderman è stato così per Harry e lui si domanda dove è andato... Ne ha... bisogno.
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- Peter Parker: Sei stata bravissima, è una gran bella commedia.
Mary Jane Watson: Dovevi dirmelo che venivi.
Peter Parker: Avevo paura che mi dicessi di non venire.
Mary Jane Watson: Sai che sembri diverso?
Peter Parker: Be', ho lustrato le scarpe, stirato i pantaloni, e fatto i compiti a casa; li faccio sempre adesso... Ti va di mangiare cinese?
Mary Jane Watson: Peter... mi sto per sposare.
Peter Parker: ...Ho sempre pensato che ti saresti sposata su una collina.
Mary Jane Watson: E chi era lo sposo?
Peter Parker: Non l'avevi ancora deciso.
Mary Jane Watson: ...Credi che solo per essere venuto a teatro riuscirai a convincermi a non sposarmi?
Peter Parker: Mi dicesti che mi amavi. Ho lasciato che certe cose si mettessero di mezzo, c'era qualcosa che ritenevo di dover fare, ma non è così.
Mary Jane Watson: Arrivi tardi.
Peter Parker: Vuoi pensarci sopra?
Mary Jane Watson: Pensare a che cosa?
Peter Parker: A riprendere da dove abbiamo finito.
Mary Jane Watson: E dove sarebbe?! Non abbiamo mai cominciato! Non puoi uscire se prima non entri, Peter!
Peter Parker: Non credo che sia così semplice!
Mary Jane Watson: È naturale, perché tu le complichi le cose!
Peter Parker: Tu non capisci. Adesso non sono più un posto vuoto. Sono diverso. Pungimi e vedrai sangue.
Frasi e dialoghi dal filmIn elenco: 38 • Pagina: 1 di 4
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