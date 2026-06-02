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Frasi del film Storia d'inverno

Frasi e dialoghi dal film

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Pensa positivo | Allenati tutti i giorni | Mangia sano | Lavora sodo | Sii forte | Preoccupati meno | Balla di più | Ama senza misura | Sii felice

Pensa positivo Allenati tutti i giorni Mangia sano Lavora sodo Sii forte Preoccupati meno Balla di più Ama senza misura Sii felice

‐ Anonimo ‐

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