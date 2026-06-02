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Frasi del film Storia d'inverno
- Beverly Penn : Provate a immaginare se tanto tempo fa, non ci fosse stata neanche una stella nel cielo. E se le stelle non fossero ciò che crediamo? Se la luce che proviene da lontano non fosse generata dai raggi di sole distanti ma dalle nostre ali, quando ci trasformiamo in angeli. Siamo tutti governati dal destino, c'è un mondo oltre a questo mondo al quale siamo tutti collegati e tutto fa parte di un grande piano in costante mutamento. Viviamo circondati dalla magia, bisogna solo osservare. Osservare, osservare con attenzione. Poiché anche il tempo come la distanza sono diversi da come appaiono.
- Beverly Penn : Siamo tutti collegati. Ogni bambino che nasce ha una sua precisa missione. Ha un miracolo dentro di sé e quel miracolo è rivolta ad una sola e unica persona. Noi siamo viaggiatori alla ricerca del nostro destino, trovare quella persona a cui il nostro miracolo è destinato ma attenzione, mentre cerchiamo la luce, l'oscurità ci contrasta. E l'eterna lotta tra il bene e il male non si combatte con grandi eserciti ma con ogni singola vita.
- Beverly Penn : La febbre fa diventare tutto più bello... anche adesso, vedo i raggi del sole invernale che vorticano nella stanza e che formano dardi argentati, raggi lucenti e stelle dorate riflettendosi su questi vetri ottici e sulle vetrate delle finestre... illuminando ciascuno di noi. Più peggiora la malattia, più vedo chiaramente che ogni cosa è collegata dalla luce.
- Beverly Penn : Quando si perde il vero amore, la vita diventa priva di significato. Siamo svuotati. Ma le occasioni offerte dal destino non vanno sprecate. Il fine della nostra esistenza deve ancora svelarsi e a volte può accadere che il viaggio per compiere il nostro destino possa perfino sconfiggere il tempo.
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- Beverly Penn : Nessuna vita è più importante di un'altra e nulla accade senza uno scopo. Nulla. E se facessimo tutti parte di un grande disegno che solo in futuro saremo in grado di comprendere? E un giorno, quando il nostro destino sarà compiuto potremmo andare lassù e riunirci con coloro che più abbiamo amato al mondo e restare abbracciati per sempre. E se fossimo destinati a divenire stelle?