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Frasi del film Superman Returns
- Superman : [Riprendendo le parole di suo padre Jor El, parlando a Jason] Tu sarai diverso. A volte ti sentirai un emarginato, ma non sarai mai da solo. Farai tua la mia forza. Vedrai la mia vita attraverso i tuoi occhi. Come io vedrò la tua attraverso i miei. Il figlio diventa padre e il padre diventa figlio.
- Perry White : Voglio sapere tutto, ogni cosa. Olsen, voglio vedere le sue foto dappertutto. No anzi, voglio LA foto. Sport, come faranno a togliere quell'aereo fuori dallo stadio? Viaggi, dove è andato? È stato in vacanza? Se sì, dove? Gossip, ha conosciuto una ragazza? Moda, ha una nuova tuta? Ehm, salute, è ingrassato? Che cosa ha mangiato? Business, come influirà il suo intervento sul mercato azionario? A lungo termine? A breve termine? Politica, combatte ancora per la verità, la giustizia? Tutta questa roba: attualità. [Pausa] Superman è tornato.
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- Lex Luthor [parlando a Lois Lane del suo piano]: Andiamo, mi dica che cosa ne pensa, su coraggio.
Lois Lane: Lei è pazzo!
Lex Luthor [ridendo]: No, non questa parola, l'altra parola. Lo so che ce l'ha sulla punta della lingua, coraggio la dica, per favore.
Lois Lane: Superman non lo permett...
Lex Luthor: SBAGLIATO!
Frasi e dialoghi dal filmIn elenco: 34 • Pagina: 1 di 4
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