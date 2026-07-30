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Frasi del film Superman Returns

Frasi e dialoghi dal film

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Non apparteniamo ad alcuno se non al punto d'oro di quella lampada a noi sconosciuta, a noi inaccessibile, che tiene desti il coraggio e il silenzio.

René Char

Siediti al sole. Abdica e sii re di te stesso.

Siediti al sole. Abdica e sii re di te stesso.

Fernando Pessoa

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