Frasi di Benedetto Croce
Puoi trovare le frasi di Benedetto Croce anche in questi temi: Giudizi Umanità Legno Libertà Critiche Biografie Perfezione Forza Violenza Debolezza Sapori Restaurazioni Prigionieri Fascismo Delitti Lettura Disegni Insetti Umorismo Polemica Barbari Intelletto Minacce Porte Persecuzioni Pretese Compassione Difesa Corde Sconfitte Vittorie Diversità Contemplazione Entusiasmo Pagine Capricci Apparenze Politica Onestà Intuito Intuizioni Falsità Aspirazioni Arte Folla Fascino Innocenza Tombe Calunnie Sostanze Severità Ipocrisia Scandali Estranei Tenebre Purezza Estasi Commedia Primavera Delicatezza Uragani Rimorso Vendetta Punizioni Tradimento Scintille Crudeltà Inganno Dubbio Odio Malvagità Lealtà Egoismo Soddisfazione Stupore Brividi Avidità Carezze Francia Inventiva Meraviglia Bravura Ingenuità Calcoli Trionfo Avventura Territorio Indipendenza Volontà Eroismo Omero
- Un odio infinito per la malvagità ingannatrice ha ispirato quest'opera [Re Lear]: l'egoismo puro e semplice, la crudeltà, la perversità muovono ripugnanza ed orrore, ma non inducono direttamente al tremendo dubbio che il bene non esista o quanto meno non sia riconoscibile e sceverabile dal suo contrario, come accade invece per l'inganno morale, che prende sembianza di rettitudine, di generosità, lealtà, e, poi che ha ottenuto il suo intento, disvela nel fatto l'impura cupidigia, l'aridità, la durezza di cuore, che sole realmente esistevano.
- Il bisogno pratico, che è nel fondo di ogni giudizio storico, conferisce a ogni storia il carattere di "storia contemporanea", perché, per remoti e remotissimi che sembrino cronologicamente i fatti che vi entrano, essa è, in realtà, storia sempre riferita al bisogno e alla situazione presente, nella quale quei fatti propagano le loro vibrazioni.
- La fortuna dell'Orlando furioso si può comparare a quella di una donna leggiadra e sorridente, che tutti guardano con letizia, senza che l'ammirazione sia impacciata da alcuna perplessità d'intelletto, bastando, per ammirare, aver occhi e volgerli al grato oggetto. Limpidissimo com'è quel poema, nitidissimo in ogni particolare, facilmente apprendibile da chiunque possieda una generale cultura, non ha mai presentato seri ostacoli d'interpretazione, e perciò non ha avuto bisogno delle industrie dei commentatori e non è stato aduggiato dalle loro litiganti sottigliezze; né poi è andato soggetto, o assai lievemente, alle intermittenze che, per le varie disposizioni culturali dei vari tempi, hanno pur sofferto altre insigni opere di poesia. Grandi uomini e comuni lettori si sono trovati intorno ad esso in pieno accordo, come appunto intorno alla bellezza, poniamo di una signora Récamier; e nella folla di coloro che furono presi dal suo fascino, si notano un Machiavelli e un Galilei, un Voltaire e un Goethe.