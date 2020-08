Bridget

Resta aggiornato sulle frasi dei film Iscriviti alla NEWSLETTER

Commenta

Il diario di Bridget Jones: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Bridget e scopri di più sul film:

Breve trama del film

[da Wikipedia]

Bridget Jones è una trentenne frustrata, sovrappeso, un po' troppo incline al fumo, all'alcool e alle figuracce, con tre migliori amici (Jude, Shazzer e Tom) single come lei. È invaghita del suo capo al lavoro, Daniel Cleaver, brillante e donnaiolo.



Il giorno di Capodanno viene invitata, come ogni anno, al buffet freddo a base di tacchino al curry di sua madre, che tenta in ogni modo di accasarla con "un noiosone di mezza età con i capelli a cespuglio". È così che fa la conoscenza di Mark Darcy, un avvocato divorziato che si...leggi di più

Frasi di attori o personalità celebri correlate al film

Frasi dei film settimanali, delle altre settimane