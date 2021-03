John Keating

Resta aggiornato sulle frasi dei film Iscriviti alla NEWSLETTER

Commenti Non ci sono commenti. Pubblica tu il primo. Commenti Facebook Non ci sono commenti. Pubblica tu il primo. Temi correlati Questa frase è presente in: Frasi sullo spettacolo

Commenta

L'attimo fuggente: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a John Keating (ruolo interpretato da Robin Williams) e scopri di più sul film:

Breve trama del film

[da Wikipedia]

Stato del Vermont (Stati Uniti), 1959. Il professor John Keating, insegnante di lettere, viene trasferito nel severo e tradizionalista collegio (academy) maschile "Welton", frequentato da lui stesso in gioventù con ottimi risultati. Fin dal primo contatto con i giovani allievi, traspare non solo il suo diverso modo d'insegnamento ma anche il suo approccio: colloquiale, confidenziale e rassicurante, tanto che, nelle sue lezioni, dà loro la possibilità di salire sui banchi per confrontarsi, e addirittura ordina alla classe di strappare...leggi di più

Frasi di attori o personalità celebri correlate al film

Trailer del film L'attimo fuggente

Frasi dei film settimanali, delle altre settimane