Ducard

Resta aggiornato sulle frasi dei film Iscriviti alla NEWSLETTER

Commenti Non ci sono commenti. Pubblica tu il primo. Commenti Facebook Non ci sono commenti. Pubblica tu il primo.

Commenta

Batman Begins: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Ducard e scopri di più sul film:

Breve trama del film

[da Wikipedia]

Lo statunitense Bruce Wayne, taciturno e scontroso, è rinchiuso in una prigione del Bhutan, in Asia meridionale. L'uomo, che appare come un vagabondo, è in realtà un multimiliardario, rimasto orfano da piccolo a causa di una rapina finita in tragedia, effettuata da un balordo di nome Joe Chill. Un giorno viene visitato in cella da Henri Ducard, un uomo misterioso che afferma di potergli dare la giustizia che cerca, dicendo che la troverà una volta recuperato un fiore particolare, che cresce sulle pendici di una montagna. Rilasciato,...Leggi di più

Frasi di attori o personalità celebri correlate al film

Frasi dei film settimanali, delle altre settimane