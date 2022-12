Willy Wonka

Resta aggiornato sulle frasi dei film Iscriviti alla NEWSLETTER

Commenti Non ci sono commenti. Pubblica tu il primo. Commenti Facebook Non ci sono commenti. Pubblica tu il primo. Temi correlati Questa frase è presente in: Frasi sull'approvazione

Commenta

La fabbrica di cioccolato: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Willy Wonka (ruolo interpretato da Johnny Depp) e scopri di più sul film:

Breve trama del film

[da Wikipedia]

Charlie Bucket è un bambino povero che vive in una malandata casetta di legno assieme ai genitori e ai quattro nonni. Gli piace molto la cioccolata, ma la povertà della sua famiglia gli concede una sola tavoletta per il suo compleanno. Da poco, l'annuncio del cioccolatiere più famoso del mondo, il lunatico e enigmatico signor Wonka, ha sconvolto la loro piccola cittadina: Willy Wonka ha nascosto in cinque tavolette di cioccolato dei biglietti d'oro, che permettono al proprietario di visitare la sua grandiosa fabbrica e di vincere un...Leggi di più

Frasi di attori o personalità celebri correlate al film

Trailer del film La fabbrica di cioccolato

Frasi dei film settimanali, delle altre settimane