Aforismi
Citazione dal film Il corvo di T-Bird

Sbalordito il Diavolo rimase, quando comprese quanto osceno fosse il bene e vide la virtù nello splendore delle sue forme sinuose... ma è pornografia!

Dal film

Il corvo
T-Bird

Il corvo: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a T-Bird e scopri di più sul film:

Frasi del film Il corvo Trama e dati sul film Locandina e poster Film di Alex Proyas Il corvo su Amazon

Breve trama del film

[da Wikipedia]
Eric Draven e Shelly Webster sono due giovani fidanzati in procinto di sposarsi. La notte prima delle nozze, la terribile "Notte del Diavolo", così chiamata a causa della puntuale esplosione di violenze in città in concomitanza con Halloween, quattro criminali (T-Bird, Skank, Funboy e Tin Tin, facenti parte della banda del Signore del crimine di New York Top Dollar) irrompono nel loro appartamento ed uccidono Eric gettandolo dalla finestra, mentre Shelly, dopo essere stata violentata e picchiata selvaggiamente, morirà in...Leggi di più

