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Citazione dal film Le fate ignoranti di Michele

A Massimo, per i nostri sette anni insieme, per quella parte di te che mi manca e che non potrò mai avere, per tutte le volte che mi hai detto non posso, ma anche per quelle in cui mi hai detto ritornerò. Sempre in attesa... Posso chiamare la mia pazienza "amore"? La tua fata ignorante.

Dal film

Le fate ignoranti
Michele

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Breve trama del film

[da Wikipedia]
Antonia, un medico specializzato nella cura dell'AIDS, e suo marito Massimo sono una coppia di ultratrentenni, socialmente affermati, che sembrano vivere un legame intenso e perfetto seppur abbastanza routinario, disturbato solo dal difficile rapporto che la donna vive con la propria madre.

La tranquilla quotidianità di Antonia viene irreparabilmente sconvolta quando Massimo muore improvvisamente, travolto da un'auto. Il distacco violento dal marito getta la donna in un cupa disperazione, in un lutto profondo che le impedisce di...Leggi di più

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La speranza non è la convinzione che qualcosa andrà bene, ma la certezza che qualcosa ha un senso, indipendentemente da come andrà a finire. [Hope is not the conviction that something will turn out well but the certainty that something makes sense, regardless of how it turns...

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Ricorda. Se stai passando un periodo buio, non avere paura! | Più è buio e più si vedono le stelle.

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