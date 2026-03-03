Aforismi
Citazione dal film Non ci resta che piangere di Doganiere

Chi siete? [...] Cosa portate? [...] Sì, ma quanti siete? [...] Un fiorino!

Dal film

Non ci resta che piangere
Doganiere

Non ci resta che piangere: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Doganiere e scopri di più sul film:

Frasi del film Non ci resta che piangere Trama e dati sul film Locandina e poster Film di Massimo Troisi Film di Roberto Benigni Non ci resta che piangere su Amazon

Breve trama del film

[da Wikipedia]
Campagna toscana, estate 1984. Il bidello Mario e l'insegnante Saverio sono fermi ad un passaggio a livello, in attesa che il treno passi. I due sono amici e si confidano a vicenda. Saverio tra l'altro è preoccupato per sua sorella Gabriella, caduta in depressione per il fallimento della sua relazione con un ragazzo americano. L'attesa si protrae e decidono di percorrere una stradina tra i campi. Dopo un po' restano in panne con l'auto in mezzo alla campagna. Si fa sera, piove. I due trovano alloggio in una locanda per la notte, in...Leggi di più

