[Dopo avergli fatto provare un fucile] Visto che rinculo capo? [a Fracchia]

DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Citazione dal film Fracchia la belva umana di Pera
Pera
Commenta
Fracchia la belva umana: approfondimenti
Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Pera (ruolo interpretato da Massimo Boldi) e scopri di più sul film:
Frasi del film Fracchia la belva umana Trama e dati sul film Locandina e poster Film di Neri Parenti Fracchia la belva umana su Amazon
Breve trama del film
[da Wikipedia]
Il modesto e sfortunato geometra Giandomenico Fracchia lavora come impiegato in una ditta che produce merendine al cioccolato. Quotidianamente è bersaglio di scherzi e prese in giro da parte dei suoi colleghi, nonché dal direttore, il quale lo considera l'ultimo elemento dell'intera azienda. Causa la sua perfetta somiglianza ad un pericoloso criminale soprannominato Belva Umana ricercato da tutte le forze di Polizia, viene arrestato ben tre volte in una sola notte da Carabinieri, Polizia di stato e Digos.
Nonostante gli venga...Leggi di più
Frasi di attori o personalità celebri correlate al film