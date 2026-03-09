[Dopo avergli fatto provare un fucile] Visto che rinculo capo? [a Fracchia]

Pera

Resta aggiornato sulle frasi dei film Iscriviti alla NEWSLETTER

Commenta

Fracchia la belva umana: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Pera (ruolo interpretato da Massimo Boldi) e scopri di più sul film:

Breve trama del film

[da Wikipedia]

Il modesto e sfortunato geometra Giandomenico Fracchia lavora come impiegato in una ditta che produce merendine al cioccolato. Quotidianamente è bersaglio di scherzi e prese in giro da parte dei suoi colleghi, nonché dal direttore, il quale lo considera l'ultimo elemento dell'intera azienda. Causa la sua perfetta somiglianza ad un pericoloso criminale soprannominato Belva Umana ricercato da tutte le forze di Polizia, viene arrestato ben tre volte in una sola notte da Carabinieri, Polizia di stato e Digos.



Nonostante gli venga...Leggi di più

Frasi di attori o personalità celebri correlate al film

Altri film da cui sono tratte celebri frasi e dialoghi