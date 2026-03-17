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Citazione dal film Mine vaganti di Tommaso

Non devi avere paura di lasciare, perché quello che conta non ti lascia mai.

Dal film

Mine vaganti
Tommaso

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Breve trama del film

[da Wikipedia]
Tommaso Cantone risiede a Roma da diverso tempo, dove ha avuto modo di crearsi una sua indipendenza e vive alla luce del sole la propria omosessualità. Dopo parecchio tempo ritorna nella sua terra natale, il Salento, dove viene a confrontarsi con i borghesi genitori e una società bigotta. I Cantone sono una famiglia numerosa e bizzarra, nota a Lecce come proprietari di un grande pastificio industriale. Tommaso dovrà fronteggiare la soffocante madre Stefania, il severo e duro padre Vincenzo deluso dalle scelte di vita del figlio, la...Leggi di più

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Là fuori, oltre a ciò che è giusto e a ciò che è sbagliato, esiste un campo immenso. Ci incontreremo lì.

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Gialal al-Din Rumi

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